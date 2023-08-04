Греція обмежить кількість щоденних відвідувачів Акрополя

Греція оголосила, що обмежить кількість щоденних відвідувачів Акрополя, щоб гарантувати безпеку та довговічність стародавньої памʼятки. Про це повідомляє CNN.

За словами міністра культури країни Ліни Мендоні, з вересня обʼєкт Світової спадщини ЮНЕСКО в Афінах прийматиме не більше за 20 тисяч відвідувачів на день. Зараз памʼятку відвідують до 23 тисяч людей щоденно.

Ця зміна — пробна, її запроваджують після досліджень. Памʼятку відкрито щоденно з 8:00 до 20:00, але половина відвідувачів, як правило, приходять вранці, з 8:00 до полудня. Це створює проблеми для Акрополя, відвідувачів і співробітників.

Також уряд планує встановити погодинні ліміти відвідувань, щоб уникнути скупчень. Наприклад, 3 тисячі людей отримають доступ з 8 до 9 ранку, 2 тисячі протягом наступної години з 9 до 10 ранку. Це дозволить уряду захистити памʼятник і покращити загальне враження відвідувачів.

З 1 квітня 2024 року нова система поширюватиметься і на інші археологічні памʼятники, що працюють за електронними квитками і на які припадає 90—95% відвідувачів грецьких памʼяток.