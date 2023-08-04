Польща запросила у Євросоюзу мільярд євро для організації експорту українського зерна

Уряд Польщі надав Єврокомісії кошторис витрат на інвестиції в інфраструктуру, необхідну для збільшення експорту українського зерна.
Про це з посиланням на джерело в ЄС пише польське видання PAP.
Польська сторона підрахувала, що для продовження вивезення зерна й інших продуктів з України після виходу росії із «зернової угоди» необхідно €1 млрд.
Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти, приблизно €500 млн потрібні для розширення наявних прикордонних переходів для великовантажного транспорту, а також залізничної інфраструктури у прикордонному Перемишлі. Ще €500 млн потрібно спрямувати на модернізацію залізничних пунктів пропуску між Польщею й Україною та будівництво нових вантажних КПП і митних постів.
Інформацію PAP підтвердив посол Польщі у ЄС Анджей Садось.
«Ми вже півтора року хочемо збільшити транзит українського зерна до третіх країн, особливо до Африки. Однак для цього необхідні інвестиції, і ми неодноразово зверталися до ЄК із конкретними заявками на розширення інфраструктурних можливостей», — сказав він.
- 28 квітня Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. З 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі й інших країн виходили на акції протестів. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає у країнах і його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- 19 липня міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини і Словаччини зустрічалися у Варшаві (Польща) для обговорення імпорту сільгосппродукції з України. Вони вважають, що ембарго на ввезення продукції з України необхідно продовжити до кінця року.
- Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Євросоюз не збереже заборону імпорту зерна з України в ці пʼять країн після 15 вересня, її введуть односторонньо. Водночас транзит українського продовольства через ці країни продовжать, наголосив Моравецький.
- Перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко 19 липня заявила, що Україна може застосувати дзеркальні заходи, якщо Європейський союз продовжить заборону імпорту української агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії й Румунії. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль закликав Польщу відкрити кордони для експорту українського зерна.