Україна 100% податків витрачає на потреби армії

Україна 100% податків, які сплачує бізнес та громадяни, направляє на забезпечення потреб Сил оборони та безпеки.

Про це на засіданні уряду сказав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні Україна витрачає абсолютно весь внутрішній ресурс на війну. 100% податків, які платять бізнес та громадяни, ідуть на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. У бюджеті ми вже передбачили 1 трлн 800 млрд грн на ці потреби. І це ще може бути не фінальна сума», — сказав Шмигаль.

За його словами, окрім цих видатків, є ще військова допомога союзників та донати благодійників.

«Ми вдячні кожному і кожній, хто допомагає нашим Силам безпеки й оборони. Хто підтримує, сплачує податки, працює задля нашої перемоги», — підкреслив премʼєр.