AP: У США двох моряків ВМС затримали за підозрою у звʼязках з Китаєм

У Сполучених Штатах двох військових ВМС заарештували за звинуваченням у загрозі національній безпеці. Їх підозрюють у звʼязках із Китаєм.

Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників.

22-річного моряка заарештували 2 серпня за звинуваченням у шпигунстві. Його підозрюють у передачі Китаю важливих оборонних матеріалів.

Ще один моряк був заарештований на військово-морській базі округу Вентура неподалік Лос-Анджелесу за підозрою у змові та отриманні хабаря від китайського чиновника.

Чи повʼязані ці два випадки, невідомо. Міністерство юстиції США відмовилось від коментарів.