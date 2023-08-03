Папа Римський попросив вибачення в української молоді за свою неспроможність вплинути на ситуацію в Україні

У столиці Португалії Лісабоні Папа Римський Франциск зустрівся з українською молоддю, яка розповіла йому про війну в Україні.
Про це повідомляє Українська греко-католицька церква. Її представник, отець Роман Демуш також був на зустрічі.
Українка Ірина Більська передала Папі уламки ракет, які впали на подвірʼя церкви в Бериславі на Херсонщині. На зустріч приїхали понад 500 українців.
«Ця зустріч була дуже емоційна. Папа уважно слухав і вдивлявся, втирав сльози української молоді, яка прийшла розповісти йому правду про війну, про те, що росія руйнує життя в Україні. Папа Франциск дуже коротко говорив, запевняючи у своїй молитві за Україну. Також Святіший Отець попросив у молоді пробачення за свою неспроможність зробити щось більше, наголошуючи, що зло дуже жорстоке», — зазначив отець Роман Демуш.
- Від 24 лютого 2022 року Папа Римський майже щотижня закликав до миру і неодноразово заявляв, що хоче виступити посередником між Києвом і Москвою, а також, що хоче відвідати Україну та росію з миротворчою місією.
- 1 травня 2023 року Франциск сказав, що Ватикан бере участь у секретній миротворчій місії, щоб спробувати «покласти край війні між росією та Україною».