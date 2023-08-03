Папа Римський попросив вибачення в української молоді за свою неспроможність вплинути на ситуацію в Україні

У столиці Португалії Лісабоні Папа Римський Франциск зустрівся з українською молоддю, яка розповіла йому про війну в Україні.

Про це повідомляє Українська греко-католицька церква. Її представник, отець Роман Демуш також був на зустрічі.

Українка Ірина Більська передала Папі уламки ракет, які впали на подвірʼя церкви в Бериславі на Херсонщині. На зустріч приїхали понад 500 українців.

«Ця зустріч була дуже емоційна. Папа уважно слухав і вдивлявся, втирав сльози української молоді, яка прийшла розповісти йому правду про війну, про те, що росія руйнує життя в Україні. Папа Франциск дуже коротко говорив, запевняючи у своїй молитві за Україну. Також Святіший Отець попросив у молоді пробачення за свою неспроможність зробити щось більше, наголошуючи, що зло дуже жорстоке», — зазначив отець Роман Демуш.

Ірина Більська передає Папі уламки ракет.