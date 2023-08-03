ЄС запровадив додаткові санкції проти Білорусі за порушення прав людини і репресії

Рада Європейського Союзу схвалила нові санкції проти Білорусі через порушення прав людини та жорстокі репресії. У переліку — 38 фізичних і три юридичні особи.

Серед них — співробітники пенітенціарних установ, що катували вʼязнів і виявляли жорстокість щодо них, а також судді і пропагандисти. Крім того, обмеження ввели проти білоруських державних підприємств, що вжили заходів щодо працівників або звільнили їх за участь у мирних протестах і страйках. Зокрема, під санкціями опинився білоруський державний нафтохімічний конгломерат «Белнефтехим», що підтримує режим Лукашенка.

Санкції ЄС щодо Білорусі наразі стосуються 233 фізичних та 37 юридичних осіб.