Сербські шахтарі знайшли стародавній римський корабель. Археологи почали дослідження

У Сербії шахтарі працювали у великому вугільному карʼєри, коли екскаватор наштовхнувся на деревину. На місце прибули археологи, які знали, що колись у цьому місці було римське поселення Вімінаціум.

Про це пише Reuters.

Дослідники зчищають пісок і ґрунт зі стародавньої деревʼяної конструкції. Вони зазначають, що 13-метровий корабель міг бути частиною річкового флоту, який обслуговував високорозвинене римське місто з населенням 45 тисяч людей.

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Провідний археолог Міомір Корац каже, що корабель, найімовірніше, датується ІІІ або IV століттям нашої ери, коли Вімінацій був столицею римської провінції Верхня Мезія і мав порт біля притоки Дунаю.

У районі вугільних розкопок за останні роки виявили загалом два римські кораблі й три каное. Однак дослідження Вімінаціуму тривають ще з 1882 року, при цьому археологи дослідили лише 5% ділянки, яка, за їхніми словами, становить 450 гектарів.