В Одесі СБУ затримала консультанта Партії Шарія. Він працював на російську розвідку, за що отримав підозру в держзраді

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента російського ГРУ (Головного управління генштабу ЗС рф). Раніше він працював помічником-консультантом депутатів Партії Шарія. Тепер йому повідомили про підозру в держзраді (ч.2 ст.111 ККУ). За це загрожує довічне увʼʼязнення.

Про це пише пресслужба СБУ.

Затриманий передавав росіянам цілі для повітряних ударів по Одесі, стежив за переміщенням української ППО і дисклокуванням військових, звітував про наслідки «прильотів».

За даними слідства, після початку повномасштабної війни чоловік і його дружина виїхали до тимчасово окупованого Сімферополя. Чоловік за своєю ініціативою звернувся до «військового комісаріату Криму». Там його завербував кадровий співробітник 3 оперативного відділу 316 розвідувального центру російського ГРУ Григорій Іванов, представившись працівником ФСБ.

Підозрюваний дав підписку про негласне співробітництво на користь рф і отримав оперативний псевдонім Diezel і $500 авансу. Після цього він повернувся до Одеси.

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В Одесі чоловік намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, щоб вони поповнили агентурну мережу російських спецслужб.

Комунікував з воєнною розвідкою рф затриманий через анонімний чат у месенджері, звідки видаляв всю інформацію після кожного виходу на звʼязок.

Для прикриття він влаштувався в місцеву громадську організацію, яка залучена до підтримки правопорядку в місті.

Під час обшуків у чоловіка знайшли мобільні телефони, електронні носії інформації з доказами незаконної діяльності; зброю та боєприпаси. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Також СБУ планує повідомити про підозру у шпигунстві його російському куратору. Контррозвідники ідентифікували оперативні звʼязки російського розвідника — пʼятьох кадрових співробітників ГРУ рф.

Водночас СБУ ідентифікувала дружину підозрюваного, яка живе у Санкт-Петербурзі та співпрацює з ГРУ, отримуючи щомісячну платню. Вона веде телеграм-канал, який на замовлення російських спецслужб поширює фейки про ситуацію в Одесі. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у державній зраді.