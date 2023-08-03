Обвинуваченого в нападі на синагогу в Піттсбурзі засудили до смертної кари. Чи стратять його — невідомо

Присяжні у США одноголосно засудили до страти Роберта Бауерса, який у жовтні 2018 року влаштував стрілянину в синагозі в Піттсбурзі. Тоді загинули 11 людей, ще шестеро дістали поранень.

Про це повідомляє Reuters.

Суд розглядав справу як масове вбивство з мотивом ненависті, оскільки під час стрілянини Бауерс вигукував антисемітські гасла і закликав убивати євреїв.

Ця стрілянина стала наймасовішим вбивством на ґрунті антисемітизму в історії США. Як повідомляли медіа, Бауерс, озброєний гвинтівкою і кількома пістолетами, увірвався до синагоги під час суботньої молитви й відкрив вогонь по парафіянах. До цього він писав в інтернеті пости з погрозами на адресу єврейських громадських організацій.

Як пише агентство Reuters, наразі н​евідомо, коли Бауерса стратять і чи станеться це взагалі: Міністерство юстиції США запровадило мораторій на виконання федеральних страт, поки переглядає смертну кару, яку Байден обіцяв скасувати, коли балотувався на посаду президента.