У Перу знайшли скам’янілості кита, який може бути найважчою істотою світу

Дослідники знайшли скамʼянілості стародавнього кита, який плавав у водах навколо Перу 40 мільйонів років тому. Вони належать нововиявленому виду, який є претендентом на звання найважчого ссавця, який коли-небудь існував на Землі.

Про це пише The Guardian.

Палеонтологи припускають, що доросла особина могла важити сотні тонн. Досі рекордсменом за розмірами тіла вважався синій кит. Скелет Хоуп, синього кита, який нависає над відвідувачами Музею природної історії в Лондоні, має довжину понад 25 метрів і важить 4,5 тонни.

Однак новий вид, який назвали Perucetus colossus, міг бути більшим і важчим за синього кита. Хоч його довжина 20 метрів, але скелет масивніший за скелет найбільшого синього кита через щільність кісток. За оцінками вчених, маса тіла Perucetus colossus була від 85 до 340 тонн. Такі кити, найімовірніше, були повільними й харчувалися падаллю у прибережних водах.

Дослідники переконані, що знахідка дає важливу інформацію про гігантизм у ранніх китоподібних — дельфінів, китів і морських свиней.