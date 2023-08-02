МЗС Польщі після виклику посла України заявило про прагнення добрих відносин

Польське Міністерство закордонних справ після виклику українського посла Василя Зварича на тлі дипломатичної напруженості підкреслило прагнення Варшави до добрих відносин з Україною.

Про це МЗС Польщі повідомило у Twitter.

«Між партнерами слід уникати слів і дій, які шкодять добрим відносинам. Польща очікує, що Україна буде готова взяти до уваги нашу позицію щодо, зокрема, захисту польського сільського господарства, а також щодо інших питань», — додали в міністерстві.

У Варшаві зазначили, що таку позицію довели до відома українського дипломата.