В українських школах змінять програму «Захисту України». Актуалізують і додадуть більше практики

Шкілька дисципліна «Захист України» зміниться. Туди додадуть більше практики, актуальних знань і навичок, щоб програма відповідала умовам сьогодення.

Про це пише Telegram-канал Міністерства освіти і науки.

З вересня Міністерство освіти і науки запускає пілотний проєкт оновленої дисципліни «Захист України» у школах різних регіонів. Діти отримають на уроках навички домедичної допомоги та орієнтування на місцевості, знання з мінної безпеки, навички керування дронами тощо.

Для вчителів проведуть курс, до якого залучать міжнародні й громадські організації, що мають досвід у навчанні дорослих.