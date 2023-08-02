Премʼєр Італії Джорджа Мелоні подала позов проти вокаліста британського гурту Placеbo Браяна Молко

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні через своїх адвокатів подала до суду на соліста британського гурту Placebo Браяна Молко за наклеп й образи.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

У позові адвокати глави італійського уряду згадують, що під час концерту в Турині 10 липня музикант назвав Мелоні зі сцени «фашисткою, расисткою та нацисткою». Депутат від партії «Брати Італії» Августа Монтарулі назвала слова Молко «нечуваними».

Прокуратура Турину вже відкрила розслідування щодо образи Мелоні за статтею про порушення громадського порядку. Кримінальний кодекс Італії передбачає штраф від €1 000 до €5 000 за «публічне паплюження республіки» — уряду, парламенту, судів, армії.