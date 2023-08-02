У «Дії» знову можна змінити місце проживання. Але не всім

У застосунку «Дія» знову можна змінити місце проживання у власному або житлі іншого одноосібного власника. Дані опиняться в реєстрі миттєво.
Про це повідомили у пресслужбі застосунку.
Наразі послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку. Мінцифри разом із Міноборони працюють над тим, щоб сервісом могли користуватися й чоловіки призовного віку.
Як скористатися функцією:
- мати ID-картку або закордонний паспорт у «Дії»;
- мати податковий номер;
- бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;
- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року;
- житло не має бути в іпотеці.
Якщо людина має паспорт-книжку, місце проживання можна змінити на порталі «Дія».
Напередодні у застосунку «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване житло.