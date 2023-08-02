Агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг США. Міністр фінансів Еллен відреагувала

Рейтингове агентство Fitch 1 серпня знизило кредитний рейтинг США. Це сталося після того, як міжпартійна суперечка щодо повноважень уряду і запозичень підвищила ризик дефолту.

Про це пише Politico.

Борговий рейтинг США знизився з ААА до АА+. Агентство послалося на неодноразові політичні протистояння щодо обмеження ліміту боргу, неадекватну фіскальну систему і складний процес бюджетування. Міністр фінансів Джанет Єллен відреагувала.

«Зміни, оголошені сьогодні Fitch Ratings, є довільними та базуються на застарілих даних», — сказала вона.

Це зниження рейтингу Fitch стало другим для США з 2011 року від великого кредитного агентства. Це може мати тривалі наслідки для економіки Штатів на світових фінансових ринках. Хоча США досі мають величезні переваги, Fitch у вівторок попередило, що вони стають все більш вразливими до економічних потрясінь.

Державний борг США є основою світової фінансової системи. Деякі аналітики з Волл-стріт попереджають, що зниження рейтингу може призвести до зростання витрат на все — від муніципального боргу до кредитних карток. Однак інші економісти заперечують це твердження.

«Я вважаю, що зниження Fitch кредитного рейтингу США є незначною подією і не вплине на фінансові ринки чи економіку. Поки Федеральна резервна система продовжує розглядати емісії США як кредитні папери з рейтингом ААА, учасники фінансового ринку теж будуть», — сказав головний економіст компанії RMS Джо Брусуелас.