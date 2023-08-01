ВАКС стягнув у дохід держави активи російського «сенатора Запоріжжя» Дмитра Ворони. Він колись працював у Мінʼюсті

Вищий антикорупційний суд частково дозволив Мінʼюсту стягнути в дохід держави активи ексзаступника міністра юстиції Дмитра Ворони.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
Серед активів є чотири квартири, десять земельних ділянок, садовий будинок, домоволодіння, три автомобілі та гроші.
Водночас суд відмовив у стягненні грошей, наявних на банківському рахунку дружини Ворони Тетяни Сергіївни. У цій частині Мінʼюст готує апеляцію.
- Дмитро Ворона — колишній заступник міністра юстиції України (2012—2013). Наразі є сенатором рф — представником виконавчого органа окупаційної влади Запорізької області в Раді Федерації. Бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій. Підтримує дії росії.