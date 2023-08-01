ВАКС стягнув у дохід держави активи російського «сенатора Запоріжжя» Дмитра Ворони. Він колись працював у Мінʼюсті

Вищий антикорупційний суд частково дозволив Мінʼюсту стягнути в дохід держави активи ексзаступника міністра юстиції Дмитра Ворони.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Серед активів є чотири квартири, десять земельних ділянок, садовий будинок, домоволодіння, три автомобілі та гроші.

Водночас суд відмовив у стягненні грошей, наявних на банківському рахунку дружини Ворони Тетяни Сергіївни. У цій частині Мінʼюст готує апеляцію.