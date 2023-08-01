Польща викликала посла України на тлі заяв про недостатню вдячність за допомогу

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України Василя Зварича для розʼяснень. Це стало реакцією на аналогічний крок з боку України на тлі заяв про «недостатню вдячність Києва за допомогу».

Про виклик посла МЗС Польщі оголосило в короткому повідомленні.

«Міністерство закордонних справ інформує, що посла України в Польщі запрошено до штаб-квартири МЗС у звʼязку із заявами, зробленими представниками української влади», — йдеться в заяві.

Інших подробиць виклику польське МЗС не повідомило.

Перед цим посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтервʼю польським ЗМІ той зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років».

Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали в контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.