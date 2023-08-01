Нацбанк відкликав ліцензію та ліквідував Concord Bank

Правління Національного банку України відкликало банківську ліцензію АТ «АКБ «Конкорд» (Concord Bank), що означає його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.

Причиною цього стали «систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення».

Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тому виведення її з ринку не вплине на стабільність банківського сектора України, зазначили в НБУ.

Кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки.