Телескоп «Евклід» нещодавно почав вивчати темну матерію і вже показав перші результати

Космічний корабель «Евклід» Європейського космічного агентства продемонстрував свої перші зображення і довів, що його спектрометр і фотометр ближнього інфрачервоного діапазону працюють як треба.

Про це пише NASA.

Мета телескопа — показати темну сторону Всесвіту, проаналізувавши мільярди галактик, які розташовані на відстані до 10 мільярдів світлових років від Землі. Карту так званого темного космосу планують створити в 3D, щоб відобразити еволюцію темної матерії у взаємодії зі «звичайною».

ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CC BY-SA 3.0 IGO

Астроном Паризького астрофізичного інституту та керівник Консорціуму Яннік Мельє заявив, що зображення «Евкліда» «відкривають нову еру в спостережній космології та статистичній астрономії» і «знаменують початок пошуків природи темної енергії».