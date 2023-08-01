Politico: Україна має план на випадок убивства Володимира Зеленського

Україна має план на випадок убивства президента Володимира Зеленського, союзники про цей план знають.

Про це пише американське видання Politico.

Обовʼязки президента візьме на себе голова парламенту, зараз це Руслан Стефанчук. Фактично країною керуватиме так звана рада — колективний уряд, до якого увійдуть голова парламенту, голова Офісу президента, міністр закордонних справ і міністр оборони. Валерій Залужний залишиться головнокомандувачем ЗСУ.