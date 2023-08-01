США обмежили безвізовий режим для Угорщини

Сполучені Штати запровадили обмеження для власників угорських паспортів у рамках Програми безвізового режиму. У США заявили, що Будапешт не усунув уразливості системи безпеки, про які неодноразово говорив Вашингтон.

Про це пише Reuters.

Останнім часом відносини між урядами цих країн ускладнилися через затримку голосування угорського парламенту щодо вступу Швеції до НАТО та обмеження прав ЛГБТК в Угорщині.

Посольство США в Будапешті заявило, що термін дії електронної системи дозволу на подорожі (ESTA) для угорців скоротять з двох років до одного року. За цією схемою дозволять лише разові візити, а не багаторазові.

У посольстві США повідомили, що між 2011 по 2020 роками Угорщина надала громадянство приблизно одному мільйону людей «без належних заходів безпеки для перевірки їхніх особ». Здебільшого це були етнічні угорці, що проживали в сусідніх державах. Таким чином уряд Орбана забезпечив собі додаткові голоси на виборах.

Високопосадовець з уряду США сказав, що зміна правил стосується лише Угорщини й не торкнеться жодного з інших 39 учасників Програми безвізового режиму.