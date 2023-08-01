В Індії 11 бідних жінок купили один лотерейний квиток і виграли $6,6 мільйона. Тепер вони збудують будинки і віддадуть борги

Квиток коштував 250 рупій ($3) — еквівалент денної заробітної плати. Виграні кошти дозволять їм збудувати будинки, погасити борги та дати освіту дітям. Жінки також заявили, що продовжать свою роботу санітарними працівниками.

В Індії, у штаті Керала 11 жінок від 20 до 70 років, які збирали та сортували сміття, скинулися та купили один лотерейний білет — і виграли 100 мільйонів рупій (понад $6,6 мільйона).

«Я досі в шоку. Це неймовірно. Нам довелося звʼязатися з кількома людьми, щоб переконатися, що ми виграли, і все ж таки ми не могли в це повірити. Ми всі з дуже бідних сімей, із великою кількістю боргів і зобовʼязань», — розповіла 49-річна Радха.

62-річна Черуманнил Бебі сказала, що ці гроші дозволять їй відновити свій будинок, який змила повінь у 2018 році, а 49-річна Лакшмі зможе сплатити за навчання дочки. 56-річна Ліла сказала, що нарешті змогла оплатити операцію доньки.

72-річна Куттімалу розповіла, що в неї не було достатньо грошей, щоб внести 25 рупій ($0,30) на білет і їй допомогла половиною інша жінка.