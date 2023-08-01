NASA втратило звʼязок із космічним зондом «Вояджер-2» через помилкову команду

Космічне агентство США NASA втратило звʼязок із космічним зондом «Вояджер-2», який перебуває на відстані приблизно 19 мільярдів кілометрів від Землі.

Про це пише The Guardian.

Понад тиждень тому авіадиспетчери NASA випадково надіслали неправильну команду на гідролокатор. Через це антена корабля відвернулася від Землі. Вона змістилася лише на 2%, але цього було достатньо, щоб обірвати звʼязок.

Інженери NASA працюють над космічним кораблем «Вояджер-2» перед його запуском у 1977 році. NASA

Зараз гігантська супутникова антена NASA, розташована в австралійській Канберрі, намагається знайти сигнал «Вояджера». Щоб він досяг Землі, потрібно понад 18 годин. Якщо сигнал не знайдуть, звʼязок із кораблем може відновитися в жовтні, коли космічний зонд автоматично перезавантажить обладнання.