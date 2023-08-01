Офіс генпрокурора: Депутати Київради ухилялися від військової служби

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру депутатам Київської міської ради — їм інкримінують ухилення від військової служби (стаття 409 Кримінального кодексу).

Про це 1 серпня повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, четверо військових однієї із військових частин ТрО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один — помічником депутата Київради, упродовж року не зʼявлялися на військову службу.

Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували зарплати у частинах, де нібито проходили службу.