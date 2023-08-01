Як працює група снайперів під Бахмутом. Провідні світові медіа про війну 31 липня

Репортаж про роботу снайперського підрозділу «Привиди Бахмута» опублікувало онлайн-видання BBC. Журналісту Джонатану Білу та його оператору Мусу Кемпбелу вдалося супроводжувати бійців групи аж на позицію, звідки вони згодом працювали, ― в будівлі на околиці Бахмуту. Ця територія ― ще не тил росіян, але вже в межах досяжності їхньої артилерії. Коли автівка зі снайперами й журналістами їхала на місце, вони бачили вильоти (бійці заглушували звуки артобстрілу українським репом у навушниках), а дорогою назад уламок снаряда пробив автівці колесо. Однак снайпери дістались на потрібну локацію й убили одного окупанта ― російського кулеметника, який часто обстрілював українських бійців у прифронтовій зоні.

Із часу створення «Привидів Бахмута» її учасники вбили 524 окупанти. Облік ведуть, ставлячи електронні відмітки у прицілах. Чимало з цих цілей ― особливо важливі, ліквідація їх виправдовувала підвищений ризик. 76 із цих росіян убив Привид, керівник групи. Хоча хтось ― наприклад, учасник групи Кузя ― убитих не рахує, сприймаючи свою діяльність не як убивство людей, а як звільнення рідної землі.

Всього у «Привидах Бахмута» близько 20 людей, найновіший щойно прибув із навчання у Британії, у нього підтверджених убивств іще немає. Привид запевняє, що всіх учасників відбирає сам, орієнтуючись більше на «людяність і патріотизм», ніж на воєнний досвід і навички. Снайпери кажуть, що кожен їхній виїзд на позиції може бути останнім ― і журналіст бачив на шляху до потрібної будівлі чимало спалених українських автівок, яким пощастило менше за Humvee «Привидів Бахмута». Усе ж, вагомість роботи перекриває для них ризик смерті.

Окрім зменшення числа окупантів, діяльність цих снайперів справляє й сильний психологічний тиск на тих російських солдатів, які поки залишаються живі. Оскільки смерть для їхніх спільників приходить так, що вони не бачать і не чують, звідки випустили кулю.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]