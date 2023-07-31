Уряд створить базу держпідприємств для легшої приватизації

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки та Фонду державного майна створити єдину базу підприємств, що перебувають у власності держави.

«Обговорили наступні кроки для реалізації реформи ефективного управління державним майном з Мінекономіки та ФДМУ. Наразі в управлінні держави перебувають понад три тисячі обʼєктів. 109 визначені стратегічними й не підлягатимуть приватизації. Ще більш ніж 600 підприємств у галузі енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану», — зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, уже понад 1,9 тисячі обʼєктів передано ФДМ.

«Дав завдання прискорити передачу інших підприємств. Це потенційні проєкти для інвесторів, додана вартість, нові робочі місця. Для цього такі обʼєкти мають бути надалі виставлені на прозорі електронні аукціони», — наголосив він.

Премʼєр заявив, що перед ФДМ у 2023 році стоїть завдання продовжити малу приватизацію і розпочати велику.