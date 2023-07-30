У ЗСУ тестують тактичні кросівки

Міністерство оборони України продемонструвало тактичні кросівки, які вже випробовують військові ЗСУ. Понад 10 українських фірм надали свої моделі взуття.
Після отримання відгуків від бійців опрацюють технічну специфікацію до кросівок з урахуванням рекомендацій та пропозицій військових. Далі затвердять зразок-еталон, а далі приймуть рішення про прийняття нових моделей на забезпечення війська або про апгрейд уже наявних.
- На початку липня у Міністерстві оборони презентували оновлену літню форму для військовослужбовиць. Її зробили більш підлаштованою під будову жіночого тіла.