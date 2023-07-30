У ЗСУ тестують тактичні кросівки

Міністерство оборони України продемонструвало тактичні кросівки, які вже випробовують військові ЗСУ. Понад 10 українських фірм надали свої моделі взуття.

Міністерство оборони України

Після отримання відгуків від бійців опрацюють технічну специфікацію до кросівок з урахуванням рекомендацій та пропозицій військових. Далі затвердять зразок-еталон, а далі приймуть рішення про прийняття нових моделей на забезпечення війська або про апгрейд уже наявних.