Нацбанк відновлює планові перевірки банків, зупинені в червні минулого року

Національний банк України знову проводитиме планові виїзні перевірки банків і небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідні перевірки були зупинені з 15 червня минулого року. Тепер їх поновлюють у дистанційному форматі — без безпосереднього перебування працівників НБУ в банках і установах, але за наявної можливості надання банками віддаленого доступу.

Така практика пояснюється мінімізацією ризиків для життя та здоровʼя працівників обʼєктів нагляду та НБУ в період дії воєнного стану.

Крім того, Нацбанк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.