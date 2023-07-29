Американським крайнім правим не вдалося переконати республіканців, що підтримувати Україну не варто. Світові медіа про війну 28 липня

Попри зусилля фракції крайніх правих Республіканської партії США, які просували проросійські наративи й тезу, що підтримка України не в інтересах Сполучених Штатів, вплинути на позицію більшості політиків-республіканців їм не вдалося, пише The Washington Post. Наприклад, поправка республіканця Метта Гетца про заборону допомагати Україні з ганьбою провалилася при голосуванні в сенаті: 7 із 10 республіканців проголосували проти неї. Така ж доля спіткала поправку Ендрю Оглеса, яка мала б закрити для Києва опцію ленд-лізу ― і з такою ж пропорцією голосів. Ідея республіканки Мерджорі Тейлор Грін забрати в України виділені Штатами $300 мільйонів допомоги також провалилась: проти проголосували 60% конгресменів-республіканців. І те, що ці політики багато місяців просувають антиукраїнський порядок денний, на ситуацію не вплинуло. І, що багато важливіше, позиція праворадикальних республіканців не отримала широкої підтримки в населення США, додає WP. Досі 76% американців ― і 71% прибічників Республіканської партії ― вважають, що перемога України над росією потрібна й корисна США. І 59% американців ― 50% республіканців ― виступають за продовження збройної допомоги ЗСУ.

Західна бронетехніка мало допомагає від обстрілів і мін росіян, пише BBC. Поки що наявність західної зброї не дала Україні вирішальної переваги на полі бою, і більшість завдань доводиться виконувати піхоті ― це визнав у розмові з мовником генерал Олександр Тарнавський. Однак перші зафіксовані випадки підбитої західної техніки ЗСУ ― зокрема тієї, яка перебуває в розпорядженні 47 бригади «Маґура», хоч і були подані як фіаско контрнаступу, насправді є, радше, точковою невдачею. Журналісти побували на позиціях цієї бригади ― в імпровізованому лісовому ремонтному цеху, де майстри намагаються відновити БМП Bradley. Вони добре зберігають життя бійців, однак подолати мінне поле на цих машинах не виходить. Для цього та ж «Маґура» використовує старі радянські танки Т-64, обладнані спереду спеціальними валиками для розмінування. Кожен такий валик може витримати чотири вибухи мін, запевняють журналістів військові. Із ними виконати цю роботу вдається швидше, ніж за допомогою західної техніки.

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