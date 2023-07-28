У Швейцарії через танення льодовика знайшла тіло альпініста, який зник у 1986 році

У Швейцарії, на льодовику поблизу знаменитої гори Маттергорн знайшли тіло німецького альпініста, зниклого безвісти з 1986 року.

Про це повідомила поліція швейцарського кантону Вале, а деталі пише BBC.

Тіло знайшли альпіністи. Вони помітили похідний черевик, що стирчав з льоду. Аналіз ДНК показав, що це тіло німецького альпініста, який зник безвісти 37 років тому. Величезна пошуково-рятувальна операція на той час не змогла знайти його слідів.

Поліція не назвала імені альпініста, але повідомила, що йому було 38 років, коли він зник безвісти під час походу.