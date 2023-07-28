В Осиповичах білоруси збудували новий ангар для «Іскандерів»

Федерація американських учених (FAS) повідомила, що на території 465 ракетної бригади в Осиповичах білоруські військові закінчили будівництво ангара для ракетних пускових установок «Іскандер».
Це підтверджує аналіз нових супутникових знімків. За даними FAS, будівництво розпочалося в жовтні 2022 року та завершилося у квітні 2023-го.
На знімку Maxar від 4 липня 2023 року видно чотири пускові установки «Іскандер» (або транспортери) і дві машини підтримки меншого розміру за межами ангара. При цьому відсік для зберігання ракет на одній з пускових установок відкритий.
FAS пише, що новий обʼєкт розташований всього за 7 км від Осиповичського полігона та за 12 км від складу зброї, де може відбуватися потенційна модернізація тимчасового сховища ядерних боєголовок. Відстань від цього ангара до наметового табору «ПВК Вагнер» у селі Цель становить 16,5 км.
- «Іскандери» надійшли на озброєння 465 ракетної бригади білорусів ще в лютому 2023 року, а раніше вона мала на озброєнні лише кілька дивізіонів ТРК «Точка-У». З огляду на це будівництво ангара для обслуговування нового для бригади типу техніки видається логічним. Перші ОТРК «Іскандер» уже прибули до розташування бригади, але їх поки що розмістили в тимчасових боксах. Ще у квітні особовий склад 465 ракетної бригади проходив практичну підготовку в рф. Їх навчали утриманню та застосуванню тактичних ядерних боєприпасів.