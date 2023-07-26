До Дня Незалежності в Україні запустять франшизу Mixmag — видання про електронну музику

Із 24 серпня 2022 року Mixmag — найбільше у світі видання, присвячене танцювальній електронній музиці та діджей-культурі — матиме свою франшизу в Україні.
Склад редакції наразі невідомий, але є інформація про те, що в українському Mixmag планують відмовитись від посади головного редактора, обмежившись випусковим редактором, фріланс-авторами та медіа-менеджментом.
«Mixmag Україна поширюватиме через свої новини, матеріали, статті та події меседжі глобальної родини Mixmag», — каже керуючий директор Wasted Talent Нік Стівенсон.
Наразі вже зʼявились сторінки Mixmag Україна в Instagram і Facebook.
- Mixmag цього року відзначає своє сорокаріччя. 1 лютого 1983 року в Лондоні світ побачив перший номер друкованого журналу Mixmag. Упродовж 80-х і 90-х він був головним рупором британської електронної сцени. У 2017 році Mixmag придбала лондонська компанія Wasted Talent LTD., що фокусується на співпраці з комерційними брендами та інтегрує їх у музичну індустрію завдяки власній потужній мережі контактів і медіа. Наразі Wasted Talent LTD. володіє трьома медіа: Mixmag Media LTD., журналом про важку рок-музику Kerrang! і журналом/сайтом The Face, що поєднує поп-культуру, музику, моду й активізм. Серед клієнтів Wasted Talent — Netflix, Spotify, Adidas, Burberry, Saint Laurent, Farfetch тощо.