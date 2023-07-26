Після російської атаки США перекинули на Близький Схід ескадрилью винищувачів F-35

США перекинули на Близький Схід ескадрилью винищувачів F-35. На опублікованому відео видно щонайменше пʼять літаків.
Вони посилять повітряне угруповання, до якого входять винищувачі F-16 і штурмовики А-10.
Рішення ухвалили на тлі нещодавніх спроб російських літаків пошкодити американські безпілотники MQ-9 Reaper. Newsweek пише, що росія і США — на межі прямого конфлікту на Близькому Сході.
- 23 липня російський винищувач атакував американський дрон сигнальними ракетами в небі над Сирією. Оператор дрона зміг втримати БпЛА в повітрі й повернути на базу. У мережі навіть оприлюднили відео атаки винищувача на дрон. На ньому видно, що росіяни спочатку вели спостереження за MQ-9 Reaper. Потім вони, імовірно, скинули на нього паливо, а після цього запустили сигнальні ракети.