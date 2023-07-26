Центр Разумкова: Українці найбільше довіряють Зеленському, Кіму і Притулі, але рівень підтримки дещо падає

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, рейтинг довіри до політиків, чиновників і громадських діячів в Україні очолює чинний глава держави Володимир Зеленський — йому довіряють 81% українців.

Далі в рейтингу довіри серед політиків і громадських діячів — голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім (71%), український шоумен і волонтер Сергій Притула (55%), радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (52%) і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов (52%).

Зазначимо, що в березні 2023 року президент мав 85% підтримки, волонтер і політик Сергій Притула 64%, а радник голови ОП Михайло Подоляк 59%.

Більшість опитаних не довіряють лідерці «Батьківщини», нардепці Юлії Тимошенко (про це заявили 78% респондентів), співзасновнику забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», народному депутату Юрію Бойку (76%), пʼятому президенту України, нардепу від «Європейської солідарності» Петру Порошенку (71%) і колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу (65%).

Також респонденти частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до:

мера Києва Віталія Кличка (відповідно 48 і 35,5%);

міністра оборони України Олексія Резнікова (відповідно 43 і 35%);

премʼєр-міністра Дениса Шмигаля (відповідно 41 і 38%), Сергія Стерненка (відповідно 34 і 23,5%);

голови СБУ Василя Малюка (відповідно 33 і 15,5%);

глави МВС Ігоря Клименка (відповідно 32 і 17%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до:

голови фракції «Слуга народу» в Раді Давида Арахамії (не довіряють йому 49%, довіряють 21,5%);

глави ОП Андрія Єрмака (відповідно 42 і 38%);

спікера Ради Руслана Стефанчука (відповідно 36 і 31%).

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова в період з 5 до 11 липня в межах проєкту програми MATRA, який фінансує посольство Нідерландів в Україні. Методом face-to-face опитали 2 017 респондентів віком від 18 років на територіях України, де не відбуваються бойові дії та яку контролює уряд України.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян, пояснили в Центрі Разумкова.