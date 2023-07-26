Біля берегів Нідерландів палає судно із 3 тисячами авто. Одна людина загинула

Поблизу Нідерландів спалахнула пожежа на судні із майже трьома тисячами автівок. За даними берегової охорони, є загиблий, ще кілька людей поранені.

Про це пише Reuters.

Пожежа почалася ввечері 25 липня на 199-метровому судні Fremantle, зареєстрованому в Панамі. Воно прямувало з Німеччини до Єгипту.

Reuters

Рятувальні кораблі розбризкували воду на палаючий корабель, але занадто багато води може втопити його.

«Вогонь, безсумнівно, все ще не контрольований. Пожежу дуже важко загасити, можливо, через вантаж, який перевозило судно», — сказав речник Департаменту водних шляхів і громадських робіт Нідерландів Едвін Верстіг.

Берегова охорона повідомила, що причина пожежі невідома, але її вперше виявили поблизу електромобіля. Вогонь охопив судно за 27 км на північ від острова Амеланд. Усіх 23 членів екіпажу евакуювали. Їх доставили до лікарні гелікоптером.