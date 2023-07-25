У Сінгапурі вперше за 20 років стратять жінку

Громадянку Сінгапуру Сарідеві Джамані засудили до обовʼязкової страти у 2018 році після того, як її визнали винною у зберіганні майже 30 грамів героїну з метою незаконного продажу.

Сінгапур уперше за 20 років планує стратити жінку, це відбудеться 28 липня. Про це пише The Guardian .

Правозахисники заявили, що Сарідеві стверджувала, що більшість її показань слідчому були неприйнятними, оскільки офіцер примушував жінку, обіцяючи помʼякшене покарання, а не страту. Також жінка заявляла, що в неї була ломка, тому вона не могла дати точні свідчення поліції. Суддя Верховного суду встановив, що Саридеві «у кращому разі страждала на легку або помірну абстиненцію від метамфетаміну під час взяття свідчень» і це не вплинуло на її здатність давати показання.

Активісти вважають, що якщо вирок виконають, вона стане першою жінкою, яку стратили в Сінгапурі з 2004 року. Тоді за торгівлю наркотиками повісили 36-річну перукарку Йен Мей Воєн.