На аукціоні Sothebyʼs продали рідкісну пару кросівок від Apple

На аукціоні Sothebyʼs за $50 тисяч продали пару рідкісних кросівок Apple. Взуття зробили на замовлення для співробітників у 1990-х роках й один раз видали на конференції.

Про це повідомляє BBC.

Пара ніколи раніше не продавалася.

Кросівки зроблені з білої шкіри, на них є старий логотип Apple — на язичку і поруч зі шнурками. Аукціонний дім назвав їх «одними з найвідоміших з існуючих», підкресливши рідкісність кросівок та їхню цінність на ринку перепродажу.

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Хоча кросівки Omega x Apple є «новими в упаковці», в описі вказано, що вони мають деякі недоліки, зокрема пожовтіння навколо підошви. Розмір пари — 41. У коробці є альтернативна пара червоних шнурків.