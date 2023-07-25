Рятувальники на Закарпатті наводять переправу поблизу моста, який впав у річку разом із автівками

На Закарпатті рятувальники почали наводити механічну переправу поруч із мостом на дорозі Н-09 Мукачеве — Рогатин — Львів, який 24 липня впав у річку разом із автівками.

«Рятувальники ДСНС встановлюють важкий механізований міст ТММ-3М1, що призначений для наведення переходів через нерівності рельєфу та може витримати техніку вагою до 60 тонн», — повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Переправа дозволить автомобілям користуватись поки заблокованим автошляхом.

Пресслужба ДСНС