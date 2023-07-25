Зі зйомок фільму «Бітлджус-2» Тіма Бертона викрали скульптуру

В американському штаті Вермонт невідомі викрали реквізит зі знімального майданчика стрічки Тіма Бертона «Бітлджус-2».

Про це пише CNN.

Поліція штату Вермонт 14 липня повідомила про зникнення «великого ліхтарного стовпа, увінчаного характерним гарбузовим декором». Зловмисник зняв ліхтарний стовп, завантажив його в кузов пікапа, накрив брезентом і втік на високій швидкості.

Через три дні зі знімального майданчика вкрали 150-фунтову художню скульптуру.

CNN

Новий фільм Тіма Бертона «Бітлджус-2» має вийти в прокат 6 вересня 2024 року, але дата релізу може змінитися, оскільки у Голлівуді тривають страйки. У сіквелі «Бітлджуса» гратиме зірка телесеріалу «Венздей» Дженна Ортега, а також Джастіно Теру, Моніка Белуччі та Віллем Дефо.