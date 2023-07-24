Spotify у світі підвищив вартість преміум-підписок. Україну це оминуло

Потоковий музичний сервіс Spotify підняв тарифи на підписки Premium (які дають змогу слухати музику без реклами) в 53 країнах світу, проте Україну ця участь поки оминула.
У Сполучених Штатах тарифний план Premium Single подорожчає з $10 до $11 на місяць. Це перше підвищення з моменту запуску Spotify понад десять років тому.
Пакети Premium Family і Student також подорожчали на долар і тепер коштують $17 і $6 на місяць відповідно. Найбільше подорожчав тарифний план Premium Duo, який збільшився на два долари на місяць з $13 до $15.
Spotify робить це на тлі аналогічних дій конкурентів: Apple Music, Amazon Music та YouTube Music підвищили вартість своїх індивідуальних планів без реклами до $11 за минулий рік.
- Spotify запустили у 2008 році. Стримінговий сервіс дає змогу прослуховувати музику в режимі реального часу, не завантажуючи її на пристрій. Наразі сервіс доступний у понад 100 країнах світу. Першими дістали доступ до музичного контенту жителі таких країн, як Швеція, Іспанія, Норвегія, Фінляндія і Франція. Із 15 липня 2021 року сервіс став доступним в Україні. 25 березня 2022 року Spotify пішов з росії.