КНДР уперше з початку пандемії дозволила іноземній делегації прибути до країни. Це китайці

Влада Північної Кореї вперше після пандемії коронавірусу запросила іноземну делегацію до своєї країни. Представники парламенту та уряду Китаю відвідають країну для участі в урочистостях до 70-ї річниці перемир’я в Корейській війні, передає Yonhap.
До 70-ї річниці підписання угоди про перемирʼя КНДР планує масштабні святкування, зокрема військовий парад.
Центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що китайська делегація на чолі з членом Політбюро ЦК КП Китаю Лі Хунчжуном відвідає країну на запрошення Центрального комітету правлячої Робітничої партії КНДР та уряду.
Це перший відомий випадок, коли Північна Корея запрошує іноземних гостей, відколи країна у 2020 році закрила кордон через COVID-19.
- З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.
- Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись об’єднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953-го США та КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни ще не оголосили. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хоче, аби КНДР позбулась ядерної зброї.