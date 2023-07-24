Німеччина інвестує €20 млрд у виробництво напівпровідників у країні — найбільше грошей отримають Intel і TSMC

Німеччина до 2027 року планує виділити €20 млрд на розвиток виробництва напівпровідників у країні. Таким чином уряд Олафа Шольца намагається забезпечити постачання критичних компонентів на тлі зростаючої геополітичної напруги.

Про це пише Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які брали участь у переговорах.

За їхніми даними, уряд уже погодив €10 млрд допомоги для нового заводу американської Intel, а тепер тривають переговори із тайванським виробником TSMC, аби ті побудували завод у Дрездені (€5 млрд субсидій).

Адміністрація Шольца також запланувала близько мільярда євро для вітчизняної Infineon (це майже 20% від загальних інвестицій в будівництво заводу).

Німецький автомобільний постачальник ZF Friedrichshafen і американський виробник мікросхем Wolfspeed також отримають державну допомогу на будівництво заводу з виробництва чипів з карбіду кремнію на кордоні з Францією. Спільне підприємство розраховує на субсидію в приблизно €750 млн, яка покриє близько 25% витрат на проєкт.

Решту коштів спрямують на програми ЄС для інвестування в зелений і цифровий перехід блоку, а також в інші ключові технології.