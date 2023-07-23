Мапу розділеної росії з кабінету Буданова продали на аукціоні за 14 млн грн. Гроші підуть на безпілотники для штурмовиків

Мапу розділеної території росії з кабінету начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова продали за 14 млн гривень.

Аукціон провів Благодійний фонд Сергія Притули в межах мегазбору «Виявляємо — знищуємо» на пʼять комплексів БпЛА для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Початкова ставка була 400 тисяч гривень. До фінальної боротьби за понад годину аукціону дійшли два учасники. На останніх секундах Михайло, підприємець із Києва, виборов перемогу зі ставкою 14 млн гривень.

«Дякуємо Михайлу за вклад в контрактування комплексів, на які ми збираємо. Ви щойно власноруч закрили понад 10 відсотків цього збору, за що вам величезна подяка й низький уклін. Хочу також подякувати кожному, хто долучився до цього аукціону», — сказав засновник Фонду, волонтер Сергій Притула.

Загалом у межах збору закуплять пʼять комплексів БпЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів розвідки. До складу п’яти комплексів входить 15 бортів та 5 наземних станцій керування. Збір триває — наразі зібрано на три з пʼяти комплексів. Долучитися до збору можна за реквізитами:

Згідно з «картою Буданова» росія може поділитися на декілька держав — власне рф, Центральноазійську республіку. Курська та Білгородська області можуть відійти Україні, Калінінградська — Німеччині, Карелія — Фінляндії, а Курильські острови — Японії. Ще частина території може відійти Китаю.