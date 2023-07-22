У Великій Британії увʼязнили крадія 200 тисяч шоколадних яєць

У Великій Британії чоловіка засудили до 18 місяців вʼязниці за крадіжку 200 тисяч шоколадних яєць. Поліція назвала його «пасхальним кроликом».
Про це пише CNN.
У лютому 32-річний Джобі Пул викрав шоколадні яйця Cadbury Creme Eggs на £31 тисячу ($40 тисяч). Він проник у промисловий цех, а потім втік на викраденій вантажівці.
Суддя Ентоні Лоу 20 липня увʼязнив Пула на півтора року. Пул визнав провину. Половину терміну він проведе у вʼязниці, решту — під наглядом.
- У Великій Британії яйця з молочного шоколаду, наповнені «жовтком» із жовто-білої помадки, продаються лише в період Великодня. Компанія Cadbury, що належить американській харчовій компанії Mondelez International, щороку продає у країні 220 мільйонів таких яєць.