У Великій Британії увʼязнили крадія 200 тисяч шоколадних яєць

У Великій Британії чоловіка засудили до 18 місяців вʼязниці за крадіжку 200 тисяч шоколадних яєць. Поліція назвала його «пасхальним кроликом».

Про це пише CNN.

У лютому 32-річний Джобі Пул викрав шоколадні яйця Cadbury Creme Eggs на £31 тисячу ($40 тисяч). Він проник у промисловий цех, а потім втік на викраденій вантажівці.

Суддя Ентоні Лоу 20 липня увʼязнив Пула на півтора року. Пул визнав провину. Половину терміну він проведе у вʼязниці, решту — під наглядом.

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