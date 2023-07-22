Вихід із «зернової угоди» вигідний росії з усіх боків. Провідні світові медіа про війну 21 липня

Мотивації росіян вийти із «зернової угоди» присвячено матеріал у The Wall Street Journal. Якщо проаналізувати дані ринків, логіка країни-агресора стає очевидною: не погіршивши умов торгівлі для України, росіяни самі залишилися б без прибутків, пише видання. Ціни на зерно, які підскочили з початком повномасштабного нападу росії на Україну й сягнули піку минулого літа, в останні тижні повернулися до попередньої норми. Російські фермери почали просити державу про субсидії: бізнес для них став невигідним. Україна ж досі входить до переліку найбільших світових експортерів низки зернових і олійних культур― і є прямим конкурентом росіян.

Ніякі твердження про «відплату за пошкодження Кримського мосту» з вуст росіян зараз непереконливі, вони не мають прив’язки до реальності, ідеться в матеріалі WSJ. Уряду путіна просто треба було підняти світові ціни ― і він зробив це, вийшовши з угоди й намагаючись зруйнувати українські портові обʼєкти. Обіцянка сприймати будь-який корабель, що пливе до українського порту, як військову ціль, фактично унеможливлює експорт товарів через них.

Україна передбачала такий сценарій і опрацьовувала способи експорту зернових суходолом і річкою Дунай: в останні місяці дві третини експорту йшло саме цими шляхами. Також зараз українські дипломати намагаються переконати країни Азії та Африки натиснути на росіян із вимогою відновити роботу коридору. Адже саме вони насамперед страждають від спровокованого росіянами росту цін, пише видання.

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