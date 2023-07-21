AP: Військово-морські сили США вперше очолить жінка

Президент США Джо Байден обрав адмірала Лізу Франчетті на посаду очільника Військово-морських сил.

Про це Associated Press повідомив анонімний американський посадовець.

У разі призначення вона стане першою жінкою, яка буде командувати ВМС США, і першою жінкою — членом Об’єднаного комітету начальників штабів.

За словами джерела, Байден ухвалив це рішення всупереч рекомендаціям Пентагону. Міністр оборони країни Ллойд Остін рекомендував на цю посаду адмірала Семюеля Папаро, який очолює Тихоокеанський флот США. Але замість цього Байден має призначити Папаро керівником Індо-Тихоокеанського командування США.

За словами високопосадовця з адміністрації президента, Байден обрав Франчетті через 38-річний досвід роботи в морі та на березі. Вона займала низку політичних і адміністративних посад високого рівня й має глибокі знання щодо складання бюджетів та управління.

Франчетті може почати виконувати обов’язки головнокомандувача ВМС наступного місяця, коли нинішній командувач, адмірал Майкл Гілдей піде у відставку.