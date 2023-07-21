Кличко оприлюднив видатки столиці на армію. Йому закидають недоцільність ремонту доріг

Мер Києва Віталій Кличко після критики в бік місцевої влади за нерентабельне витрачання коштів під час війни заявив, що столиця від початку вторгнення профінансувала Сили оборони на 1,2 мільярда гривень.

«Минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва ми виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року — понад 380 мільйонів. Тобто загалом — понад 1,2 мільярда. І продовжуємо виділяти кошти», — зазначив він.

За даними інфографіки, опублікованими в пості київського міського голови, ці кошти були витрачені, зокрема, на військову форму, бронежилети, каски, дрони, радіостанції, ремонт військової техніки й транспорт. Також Київ передає бійцям на передову допомогу, яку залучає сам від міжнародних партнерів, — йдеться про автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки.

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Кличко зазначив, що, за законом напряму для ЗСУ кошти з місцевих бюджетів переказувати не можна. Натомість у Києві виділяють кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих у столиці, за їхнім зверненням.

Зазначимо, що після 24 лютого 2022 року Україна стала залежною від зовнішнього фінансування. Тільки від початку 2023 року до держбюджету надійшли $23,6 млрд партнерських грантів і кредитів, які надавали за однієї умови — гроші не підуть на військові потреби.

Тобто зараз держбюджет умовно ділиться навпіл:

бюджет оборони, на який Україна може витрачати кошти з внутрішніх джерел (податки, митні платежі, прибутки держкомпаній, кошти від розміщення ОВДП);

бюджет цивільних потреб, на які країна може використовувати внутрішні ресурси, зовнішню допомогу та запозичення.

Кличку ж закидають недоцільне перекладання бруківки на вулиці Богдана Хмельницького, що утворило корки в центрі міста. У «Київавтодорі» стверджують, що вартість ремонту — 12 мільйонів гривень. Для порівняння, капремонт Повітрофлотського проспекту коштує 376 мільйонів гривень.