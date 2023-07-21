У Фінляндії затримали чоловіків, які планували теракт зі зброєю, надрукованою на 3D-принтері

Поліція під час обшуків вилучила чотири надруковані на 3D-принтері кулемети FGC-9, безліч роздрукованих частин зброї та 1 500 набоїв до неї, а також гвинтівку, саморобний пістолет, перероблений на вогнепальну зброю газовий пістолет і кілька 3D-принтерів. Поліція повідомляє, що чоловіки сформували радикальну групу та спеціально навчилися технології виготовлення зброї на 3D-принтері.

Теракт хотіли здійснити на підґрунті расової ненависті. Чоловіки планували атаки також на різні частини інфраструктури, зокрема на електромережу та залізницю.

У Фінляндії поліція запобігла терористичному акту чотирьох чоловіків, котрі збирались використати зброю, яку вони надрукували на 3D-принтері.

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Підозрювані — четверо чоловіків. Один з них минулого літа намагався зірвати захід для дітей, який організував трансвестит, інший мав судимість за керування пʼяним, третій — відомий неонацист з міста Оулу, а четвертий — «видна постать у вкрай правих і неонацистських колах».

У 2020 році незалежна група збройових майстрів Deterrence Dispensed опублікувала відеоролик і дані для виробництва самозарядної гвинтівки FGC-9 на 3D-принтері.