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США оголосили про надання Україні військової допомоги на $1,3 млрд

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,3 мільярда. Про це Міністерство оборони оголосило 19 липня.

У списку:

  • чотири зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси до них;
  • артилерійські снаряди калібру 152 мм;
  • обладнання для розмінування;
  • ракети TOW;
  • дрони Phoenix Ghost і Switchblade;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • засоби виявлення БпЛА та радіоелектронної боротьби;
  • 150 бензовозів;
  • 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  • 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
  • обладнання для безпеки портів і гаваней;
  • тактичні захищені системи звʼязку;
  • навчання, технічне обслуговування та підтримка українських армійців.