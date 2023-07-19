У Кентуккі на кукурудзяному полі знайшли скарб часів Громадянської війни у США. Він коштує мільйон доларів

На кукурудзяному полі в американському штаті Кентуккі чоловік знайшов 700 золотих монет часів Громадянської війни у США. Їх викарбували у 1850—1863 роках.

Про це пише The New York Times.

Нумізматична гарантійна компанія сертифікувала знахідку як справжні золоті монети в 1, 10 і 20 доларів, викарбувані до та під час Громадянської війни. Скарб оцінюється щонайменше у мільйон доларів. Наприклад, 20-доларова монета «подвійний орел» 1863 року випуску може коштувати на аукціоні $381 тисячу, залежно від стану та часу карбування. Скарб уже розпродають на торгах.

Штат Кентуккі спочатку оголосив нейтралітет під час Громадянської війни, але відмовився від цієї політики та став на бік Союзу після того, як Конфедерація вторглася на захід штату у вересні 1861 року. Мешканці Кентуккі воювали по обидва боки конфлікту.

Імовірно, скарб закопали самі мешканці Кентуккі, там під час війни точилися жорстокі бої. Люди розраховували повернутися по свої гроші після закінчення бойових дій.